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19 Nis 2021 - 16:34- Gündem G: 19 Nis 2021 - 16:36

7 köy Karaabdülbaki Üretici Pazarı’nda buluşacak

Köylülerin talebini hızla hayata geçirerek ev ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlayan İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Köyü’ndeki üretici pazarının ahşap stantlarını kurmaya başladı. Üretici Pazarı’ndan 7 köy ücretsiz olarak yararlanacak

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Üreticilere ve üreten halka iş istihdamı sağlayan İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki ve civar köylerin tamamen ücretsiz olarak yararlanacağı üretici pazarındaki ahşap stantların yapımında sona gelindi. Vatandaşların talepleri dikkate alınarak hayata geçirilen üretici pazarında köylüler ve çevre mahalleliler kendi evlerinde yaptıkları süs ürünlerini ve ev yapımı gıda ürünlerini satacak. Üretime ve üreticiye her zaman destek veren İzmit Belediyesi, yapımına devam ettiği ahşap stantları kurmaya başladı.

YEDİ KÖY KULLANABİLECEK

Karaabdülbaki Köyü’ndeki üreticilerin yanı sıra civar köyler; Kurtdere, Hasancıklar, Ortaburun, Sapakpınar, Süleymaniye ve Sultaniye’deki üreticiler de bu stantları kullanabilecek. Ortak pazar alanında satışını yapacak olan üreticiler hem birbirlerine destek olacak, hem de kendi işinin sahibi olacak. Ev ekonomilerini geliştirecek olan üreticilere satışa başlamadan önce İzmit Belediyesi tarafından satış teknikleri ve ürün pazarlaması gibi konularda eğitim verilecek.

MAHALLEMİZE DEĞER KATACAK

Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız, “Karaabdülbaki mahalle halkı olarak ürettiğimiz ürünlerin satışını burada yapmak için talepte bulunmuştuk. İzmit Belediye Başkanımız sayın Fatma Kaplan Hürriyet, talebimize olumlu karşılık verdi. Vatandaşlarımız evlerinde ürettiği tüm ürünlerin satışını burada yapabilecek. Çevre köylerden de vatandaşlar buraya gelerek satış yapacak. Üretici Pazarı’nın mahallemize ayrı bir değer katacağına inanıyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

# İzmit, Fatma Kaplan Hürriyet, destek, eğitim

19 Nis 2021 - 16:34 - Gündem

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