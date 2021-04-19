Başaran Camii cemaati açık havada da ibadet edebilecek

İzmit Belediyesi koronavirüs salgınının yeniden artış göstermesiyle birlikte halkın sosyal mesafede ve oksijenli ortamda ibadetlerini yapabilmesi için Bekirdere Mahallesi’nde bulunan Başaran Camii’ne sundurma inşa etti. Şehrin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla vatandaşın yaşamını kolaylaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kısa bir sürede yapılan sundurma sayesinde namaz kılacak vatandaşlar yağmurdan ve güneşten korunmaya başladı.
VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ
Yaz-kış dışarıda kılınan cuma namazları ve cenaze namazlarında vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi için bin 300 kilogram malzeme kullanılarak, 90 metrekarelik sundurma inşa edildi. Kısa sürede tamamlanan sundurma mahallelinin hizmetine sunuldu. İzmit Belediyesinin yaptığı sundurma hizmeti için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden vatandaş, yapılan sundurma ile cami avlusunda daha rahat bir şekilde namazlarını kılabilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.