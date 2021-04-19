Başaran Camii cemaati açık havada da ibadet edebilecek

İzmit Belediyesi koronavirüs salgınının yeniden artış göstermesiyle birlikte halkın sosyal mesafede ve oksijenli ortamda ibadetlerini yapabilmesi için Bekirdere Mahallesi’nde bulunan Başaran Camii’ne sundurma inşa etti. Şehrin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla vatandaşın yaşamını kolaylaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kısa bir sürede yapılan sundurma sayesinde namaz kılacak vatandaşlar yağmurdan ve güneşten korunmaya başladı.

VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Yaz-kış dışarıda kılınan cuma namazları ve cenaze namazlarında vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi için bin 300 kilogram malzeme kullanılarak, 90 metrekarelik sundurma inşa edildi. Kısa sürede tamamlanan sundurma mahallelinin hizmetine sunuldu. İzmit Belediyesinin yaptığı sundurma hizmeti için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden vatandaş, yapılan sundurma ile cami avlusunda daha rahat bir şekilde namazlarını kılabilecek.