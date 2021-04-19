“Enerji Yönetimi, Yasal Zorunluluklar, Termodinamik Kayıplar, Yalıtım ve Enerji Yönetimi Proje Basamakları” Eğitimi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde yürümekte olduğumuz AB destekli "Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi" başlıklı projemiz kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmeleri enerji yönetimi konusunda desteklemek amacıyla online olarak eğitmenler Nevin Savran ve Cemil Sevinç sunumlarıyla “Enerji Yönetimi, Yasal Zorunluluklar, Termodinamik Kayıplar, Yalıtım ve Enerji Yönetimi Proje Basamakları” konulu eğitim organizasyonu düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında Enerji yönetimi tanımı, Enerji Yasal Zorunluluklar , ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, Termodinamik kayıplar ve Yalıtım ve Kuruluşlarda Enerji yönetimi proje basamakları konularında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.Eğitim yoğun katılımla gerçekleştiriliştir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.