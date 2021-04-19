Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Nis 2021 - 16:41- Ekonomi G: 19 Nis 2021 - 16:42

“Enerji Yönetimi, Yasal Zorunluluklar, Termodinamik Kayıplar, Yalıtım ve Enerji Yönetimi Proje Basamakları” Eğitimi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde yürümekte olduğumuz AB destekli "Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Model...
mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde yürümekte olduğumuz AB destekli "Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi" başlıklı projemiz kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmeleri enerji yönetimi konusunda desteklemek amacıyla online olarak eğitmenler Nevin Savran ve Cemil Sevinç sunumlarıyla “Enerji Yönetimi, Yasal Zorunluluklar, Termodinamik Kayıplar, Yalıtım ve Enerji Yönetimi Proje Basamakları” konulu eğitim organizasyonu düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında Enerji yönetimi tanımı, Enerji Yasal Zorunluluklar , ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, Termodinamik kayıplar ve Yalıtım ve Kuruluşlarda Enerji yönetimi proje basamakları konularında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.Eğitim yoğun katılımla gerçekleştiriliştir.
# Kocaeli, eğitim

19 Nis 2021 - 16:41 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Yarını Kodlayanlar’ örnek gösterildi mask
‘Yarını Kodlayanlar’ örnek gösterildi
Ramazan fırsatçılarına  karşı vatandaşlara uyarı mask
Ramazan fırsatçılarına  karşı vatandaşlara uyarı
Seç Market Modeli  esnafa güç veriyor mask
Seç Market Modeli  esnafa güç veriyor
MESS’ten eğitim programı  mask
MESS’ten eğitim programı 
GittiGidiyor, geleceğin  uzmanlarını yetiştiriyor mask
GittiGidiyor, geleceğin  uzmanlarını yetiştiriyor
İnşaat sektörü sürdürülebilir  büyümeye ihtiyaç duyuyor mask
İnşaat sektörü sürdürülebilir  büyümeye ihtiyaç duyuyor
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü mask
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü mask
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış mask
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış
Bebeğinin mezarı başında intihar etti mask
Bebeğinin mezarı başında intihar etti
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
9 günlük tam kapanma gündemde mask
9 günlük tam kapanma gündemde

GALERİ

Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı mask
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL