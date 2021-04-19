İsyanla gelen zaferin öyküsü

Önceki gün ve dün, gün boyunca, Türk futbol kamuoyu, 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu’nun, milyonluk yıldızlar yokken takımda şans bulup Göztepe’ye attığı 3 golle gelen zaferi konuşuyor. Ama zaferin ardındaki acı gerçek tam bir trajikomik garabeti sergiliyor. işte Taraftar’ın özel haberi…

KARAMÜRSELLİ MERİH VE KANDIRALI GÖKDENİZ’DEN SONRA, GÖLCÜKLÜ KEREM DE GURURUMUZ OLDU…

Türkiye, önceki geceden beri Gölcüklü Kerem Aktürkoğlu’nun 3 gol atıp, Göztepe’yi yıktığı maçı konuşuyor. Galatasaray’ın genç yıldızının bu başarısının ardında haksızlıklar, vurdumduymazlıklar, fesatlıklarla futboldan bıktırılmaya çalışılan bir gencin, isyan ve başarı dolu öyküsü var. Kerem, ağabeyini dışlayan ve kendisini de isyan ettiren Gölcükspor’a biriken öfkesini sahaya yansıtıp adeta destan yazdı.

MUHTAR-ANTRENÖR MUAMMER AKÇAY KEŞFETTİ

Hisareyn Üçevler’de 23 Ekim 1998’de doğan evin 3. evladı Kerem Aktürkoğlu, eski Belediye Başkanı Şaban Aktürkoğlu’nun ailesine mensup. Eski adıyla Karaköprü İlkokulu, şimdiki adıyla Alman Leyland İlkokulu öğrencisi olan Kerem, okul takımındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Gölcükspor altyapısında oynayan ağabeyi 1994 doğumlu Selim’e özendi, çok sevdiği Gölcükspor altyapısında futbola başladı. Zamanın teknik heyeti ağabeyini dışladı, o da bu haksızlığa dayanamayarak kulübünden ayrılmak istedi. Bu anda Hisareynspor Antrenörü ve Karaköprü muhtarı Muammer Akçay Kerem’i Hisareynspor’a aldı. Kerem 16 yaşında Hisareyn amatör A Takımında oynarken, bir maçta 5 gol att,. 6. golü de boş kaleye arkadaşına attırdı, herkesi şaşkına çevirdi.

3 ÇOCUĞU DA FUTBOLCUYDU…

Hiç futbol oynamayan Menajer-baba Ömer Faruk Aktürkoğlu emekli olduktan sonra tüm mesaisini çocuklarına ayırdı. Selim ve Rıdvan futbolu bıraktıktan sonra, herkes Kerem’e odaklandı. Grup maçlarında Beşiktaş, Fenerbahçe ısrarla Galatasaray, Başakşehir altyapısına giden Kerem’i almak istediler. Zamanın Teknik Direktörü Abdullah Avcı ısrarla 5 yıllık sözleşme imzalatmak istedi. U17 Türkiye finalinde rakip olduğu Trabzonspor da Kerem’in peşine düştü. Ancak Avcı inat etti, 5 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Kerem de 5 yıllık sözleşmeyi bozmak için Karacabey’de 3 yılı tamamladı ve sözleşmesi otomatikman feshedildi. Erzincanspor’da oynayan futbolcu takımının 2. Lig’e çıkmasında baş rol oynadı.

TERİM MURADINA ERDİ…

Tecrübeli Teknik Adam Fatih Terim, sonunda muradına erdi. Kerem’i sezon başı Galatasaray’a transfer etti. Bir maçta son saniyelerde oyuna almak istedi, süre yetmedi. Herkes Kerem’i konuştu. Daha sonraki maçta görev alan Kerem golünü de atınca, kadroya girmeye başladı. Önceki gece ise Falcao, Mustafa Muhammed, Babel’in olmadığı kadroda, Başkan krizi yaşayan Galatasaray’da, Fatih Terim’in cesaretiyle Göztepe karşısına ilk 11’de çıktı. Mükemmel bir golle yenik duruma düşen ve karalar bağlayan Terim ve Galatasaray’ın kurtarıcısı Kerem Aktürkoğlu oldu. Hat-trick yaptı, 2016’dan sonra bir maçta 3 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

KEREM ŞİMDİ 800 BİN ALIYOR…

Falcao’ların Mustafa’ların milyon eurolar aldığı Galatasaray’da, ilk yıl için 800 bin 2. yıl için 850 bin, 3. Yıl için 900 bin liraya anlaşan Kerem, UEFA Şampiyonu Galatasaray’da hocanın, yönetimin, futbolcuların, başkanın kellesini kurtaran kahraman oldu. Beşiktaş’ın ve Trabzon’un 2’şer puan kaybettiği haftada, seks skandalıyla karışan Galatasaray zirveye yeniden yaklaştı. İşte Galatasaray ve Kerem örneğiyle Türk Futbolu’nun içerisinde bulunduğu durum bu. Merih Demiral’ı beğenmeyen Fenerbahçe, yıldız diye getirdikleriyle nasıl rezil rüsva olduysa, Galasataray da Kerem konusunda o derece hatasız ve başarılı oldu. Ama ya kaybolup giden Kerem Yıldırımlar ne olacak? Kocaeli’nin özbeöz çocukları Gökdeniz, Kerem, Merih ve daha niceleri Dünya Yıldızları arasına girerken, altyapıda torpil iddiaları yıllardır bitmeyen Kocaelispor hala 2. Ligde sürünüyor.