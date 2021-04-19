Kaza, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi ile Topçular Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 34 VM 9646 plakalı motosiklet ile Ecem A. 34 PV 1620 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Ö. yola savrulurken, otomobil sürücü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Mehmet Ö., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ecem A. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
19 Nis 2021 - 19:32- Asayiş Güncelleme: 19 Nis 2021 - 19:34
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.