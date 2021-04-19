Vaka sayıları hala korkutan seviyede!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 318 bin 869 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 862 kişiyle birlikte toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 36 bin 267’ye yükseldi. Bugün açıklanan can kaybı sayısıyla yeni bir rekor kırıldı ve bir günde gerçekleşen en çok vefat sayısına ulaşıldı. Bugün iyileşen 48 bin 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİN ÜZERİNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 319 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7 olarak duyuruldu.