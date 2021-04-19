Aşılamada yeni döneme geçiliyor

Corona virüsüyle mücadele kapsamında aşılamalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;
“Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.”
İFTARDAN SONRA DA AŞI OLUNABİLİYOR
Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuş, iftardan sonra da aşı olabileceklerini söylemişti. Twitter’dan açıklama yapan Koca, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” ifadelerini kullanmıştı.
BÜYÜKŞEHİRLER ALARM VERİYOR
Öte yandan corona vakalarında da büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın dün yayınladığı illere göre haftalık vaka sayısında özellikle büyükşehirlerde artış dikkat çekti. Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari oldu. İstanbul’da ise vaka sayıları 5 haftada 5 kat arttı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.