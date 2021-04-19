Aşılamada yeni döneme geçiliyor

Corona virüsüyle mücadele kapsamında aşılamalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.”

İFTARDAN SONRA DA AŞI OLUNABİLİYOR

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuş, iftardan sonra da aşı olabileceklerini söylemişti. Twitter’dan açıklama yapan Koca, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKŞEHİRLER ALARM VERİYOR

Öte yandan corona vakalarında da büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın dün yayınladığı illere göre haftalık vaka sayısında özellikle büyükşehirlerde artış dikkat çekti. Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari oldu. İstanbul’da ise vaka sayıları 5 haftada 5 kat arttı.