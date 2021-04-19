İzmitli esnaf koronaya yenildi!

Koronovirüs nedeniyle İzmit’te de birçok esnaf hayatını kaybetti. Son olarak İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde, Kapanönü girişinde bulunan Tadım Ekmek Fırını’nın sahibi Mecit Keskin de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Mecit Keskin, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Keskin, evli iki çocuk babasıydı.