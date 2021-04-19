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19 Nis 2021 - 20:26- Gündem G: 19 Nis 2021 - 20:28

İzmitli esnaf koronaya yenildi!

İzmit Hürriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren Tadım Ekmek Fırını’nın sahibi Mecit Keskin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Koronovirüs nedeniyle İzmit’te de birçok esnaf hayatını kaybetti. Son olarak İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde, Kapanönü girişinde bulunan Tadım Ekmek Fırını’nın sahibi Mecit Keskin de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Mecit Keskin, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Keskin, evli iki çocuk babasıydı.
# İzmit, koronavirüs

19 Nis 2021 - 20:26 - Gündem

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