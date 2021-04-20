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20 Nis 2021 - 10:07- Gündem G: 20 Nis 2021 - 10:10

Hereke sahili yolu yapımına başlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hereke Sahil düzenleme projesi kapsamında Hereke Sahiline ulaşımı sağlayacak yolda çalışmalar başladı
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hereke sahil düzenleme projesi kapsamında Hereke sahiline ulaşımı sağlayacak yolda, kazı dolgu ve terasman çalışmalarına başlandı. 240 metre uzunluğundaki 15 metre genişliğindeki yolda 125 metrelik kısım boyunca sağlı sollu şeritlerde araç parkı yapılabilecek.

PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir sürdürüyor. Bu kapsamda Hereke’de sahil yolu çalışmalarına başlandı.

SAHİLE ULAŞIMI SAĞLAYACAK

Hereke Sahil düzenleme projesi yolu için 1600 metreküp kazı 860 metreküpte dolgu yapılacak. Kazı ve dolgu çalışmaları sonrası 1152 ton plent miks temel, 460 ton binder, 288 ton da aşınma asfaltı serilecek. Hereke sahil yolundaki yapılan çalışmalarla bölge halkı rahatlıkla sahile ulaşabilecek.
# Büyükşehir

20 Nis 2021 - 10:07 - Gündem

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