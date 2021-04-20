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20 Nis 2021 - 10:47- Gündem G: 20 Nis 2021 - 10:48

STK’lar ve Kocaeliler ‘’Sivil Dünya Kocaeli’’ ile buluşacak

Büyükşehir, Sivil Dünya Kocaeli web sitesi ve mobil uygulaması ile STK’ları ve vatandaşları ortak bir dijital platformda buluşturdu
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Sivil toplum kuruluşlarına yönelik hizmetleri ile diğer yerel yönetim birimlerine örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Büyükşehir, www.sivildunyakocaeli.com web sitesi ve mobil uygulaması projesi pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın hizmetine sunuldu. Uygulama ile Kocaeliler STK’ların gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetleri tek bir merkezden görebilme imkânına sahip oldu.

3700 DERNEK VE VAKIF AYNI PLATFORMDA

Pandemi dönemi nedeniyle son bir yıldır etkinliklerini sanal platformlardan yürüten sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacını göz önünde bulunduran Büyükşehir, Sivil Dünya Kocaeli Web Sitesi ve Mobil Uygulaması’nı faaliyete aldı. Uygulama ile Kocaeli’deki 3700’ü aşkın dernek ve vakıf kendilerini ve faaliyetlerini anlatabilecek aynı zamanda vatandaşlar da STK’ları tanıyabilecek.

DİJİTAL PORTAL VE MOBİL UYGULAMA

Kocaeli’de bulunan STK’ların, kendilerinin ve faaliyetlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini sağlayacak ve ücretsiz olarak kullanabilecekleri bir internet sitesi olan Sivil Dünya Kocaeli Dijital Portalı; Kocaeli’nin sivil yüzünü dijital dünyada sergiliyor. Vatandaşlar ise bu portalda Sivil Toplum Kuruluşlarını tanıyabilirken, faaliyet haberlerine ve etkinliklerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Ayrıca mobil uygulaması sayesinde STK’ların favori etkinliklerini seçen vatandaşlar etkinliklerden önce bildirimler alabilecek.

İZMİT VE GEBZE SİVİL TOPLUM MERKEZLERİ

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ve Gebze’de hayata geçirdiği Sivil Toplum Merkezleri pandemi döneminde hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pandemi tedbirlerinin alındığı merkezlerde Genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, Gebze

20 Nis 2021 - 10:47 - Gündem

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