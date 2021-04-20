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20 Nis 2021 - 11:08- Gündem G: 20 Nis 2021 - 11:10

Plajyolu Sahili’ndeki kirliliğin sebebi tespit edildi

Büyükşehir, Plajyolu’nda kirliliğe sebep olan sızıntıyı tespit ederek kirliliğin giderilmesi için ilgili mercilere iletti.
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İzmit Plajyolu Sahili’nde görülen deniz kirliliğinin sebebi yapılan araştırmalar neticesinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde atık kaynağının akaryakıt istasyonunda meydana gelen sızmadan kaynaklandığı aktarıldı. Söz konusu kirliliğin önlenerek kirliliğin etkilerinin giderilmesi gerektiği hususu akaryakıt istasyonu yetkililerine bildirilirken konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne de iletildi.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yağmursuyu hatlarının denizle birleştiği noktada incelemeler yapılmış olup, UlaşımPark Plajyolu otobüs garaj işletmesi üst tarafındaki tren yolunun altından geçen menfezden sızıntı şekilde sürekli akan petrol türevli kirlilik tespit edilmiştir. Öncelikle menfezde ve menfezin denizle birleştiği noktada yağ emici sosis bariyerler ile müdahale yapılmış, kirliliğin denize yayılmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır.

SIZMANIN AKARYAKIT İSTASYONUNDAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kirliliğin kaynağının tespitine yönelik olarak; İSU teknik ekipleriyle beraber Kanal Görüntüleme Robotu’nun da desteğiyle bölgede araştırmalar yapılmış olup özellikle sızıntı şeklindeki kirlilikle ilgili olarak bölgeden geçen petrol ve petrol türevli yer altı hatlarının lokasyonu ve durumu dikkate alınarak çalışmalar yürütülmüştür. Hem D-100 Karayolu’nun demiryolunun bulunduğu alt kısmından hem de karşı tarafından Sinan Dereli Ortaokulu kenarından menfezlere girildiğinde, bölgedeki akaryakıt istasyonunun tam altında kirliliği menfeze taşıyan ve akaryakıt istasyonuna ait olan beton büz (künk) tespit edilmiştir.

KİRLİLİĞİN GİDERİLMESİ İSTENDİ

Öncelikle, bu hattın körlenerek kirliliğin sonlanması için çalışma başlatılmış olup, yaşanan bu süreç tutanak ve fotoğraf / kamera görüntüleri ile kayıt altına alınmıştır. Ayrıca; söz konusu kirliliğin önlenmesi ve kirlilik etkilerinin giderilmesi yönelik gerekli tüm çalışmaların yapılması hususunda konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve akaryakıt istasyonuna iletilmiştir”
# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit

20 Nis 2021 - 11:08 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Efexor - Orası senelerdir denize kirli atık salıyor. Yeni mi farkettiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 12:55
01

Izmitli - plajyolu sahilden kanalizasyonlarda denize veriliyor, bunu nasıl görmüyorlar yıllardır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 11:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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