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20 Nis 2021 - 11:46- Gündem G: 20 Nis 2021 - 11:50

TOKİ ve Emlak Yönetim 9 ilde 26 arsa satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, TOKİ ve Emlak Yönetim 9 ilde 26 arsa satışı yapacak
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de 26 adet arsanın Açık Artırma Usulü ile satışını yapacak.

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20 Nis 2021 - 11:46 - Gündem

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