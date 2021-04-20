Karamürsel Kayacak Mah.de 2+1 78 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 265 Ada, 9 Parsel, KAYACIK Mahalle/Köy, KAVAK Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz site içinde yer almaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu binanın içi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Site etrafı korumalı ve çevrilidir. Sitenin bahçe kısmında yürüyüş alanları bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina 4 katlıdır.

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