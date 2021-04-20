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20 Nis 2021 - 19:00- Spor G: 20 Nis 2021 - 14:49

Küme düşen Gölcük’e yeşil ışık yakıldı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
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Bölgesel Amatör Lig (BAL)’ın bir kez daha mayıs ayının ortalarına ertelenmesi ve bunun da kesin bir tarih olarak belirtilmemesi, 3.Lig’den düşmenin yine kaldırılacağı ihtimalini artırıyor

BAL’IN OYNANMASI ÇOK ZOR

Bilim Kurulu ‘BAL oynatılamaz’ derken, 17 Nisan’da başlatılması planlanan ancak mayısa ertelenen organizasyonun, yine ertelenmesi, hatta tamamen iptal edilmesi söz konusu oldu. Vefa ve vaka sayılarının hızla artması, bunu zorunlu kılıyor ve TFFde buna uymak zorunda bırakılıyor. Yüzden fazla takımın mücadeleye hazırlandığı ligde, kulüplerin bütçesi, sürekli test yapmaya ve takımları sahaya sağlıklı çıkarmaya yetmiyor. Salgının bu şekilde daha çok yayılmasından endişe ediliyor.

GÖLCÜKSPOR’A GÜN DOĞAR

Misli.com 3.Lig 3.Grup’ta, tam 37 yıllık profesyonel takım olan Gölcükspor’un amatöre düşmesi, hepimizi yasa boğmuştu. BAL’ın oynanmaması sonrasında, küme düşme kaldırılabileceği için, Gölcükspor için bir umut ışığı doğdu. Geçen yıl pandemi nedeniyle ligin oynatılması ve küme düşmenin kaldırılması uygulaması, bu sezon da sık sık maçların ertelenmesi, koronaya yakalanan futbolcuların sahaya çıkamaması sonrasında yaşanan mağduriyet nedeniyle bir kez daha düşmenin kaldırılacağı tahmin ediliyor. 

BAL ZORA GİRECEK

Tabii madalyonun bir yüzüne bakıldığında ise, ilimizde de yer alan BAL takımlarının mağduriyeti ise iyice artıyor. Transferler yapıp hazırlıklarını sürdüren, bol para harcayan BAL takımları, ligin bir süre daha ertelenme ihtimali sonrasında ne yapacağını kara kara düşünüyor. İlimizi temsile hazırlanan Yuvacık, Gebze, Kullar, Çayırova, Doğantepe, Değirmendere, Karamürselspor, Arslanbey GB, Hereke Yıldız kararı merakla bekliyor. Bakalım TFF nasıl bir çözüm bulacak ?..

# Gebze

20 Nis 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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