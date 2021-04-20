Kocaeli'de 4 kişi koronaya yenildi

Ayla Çiftlik
Kartepe Köseköy Mahallesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Hasan Çiflik’in eşi Ayla Çiftlik (59) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayla Çiftlik’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Burhan Tuğal
Kartepe Emekevler Mahallesinde ikamet eden emekli memur Burhan Tuğal (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Burhan Tuğal’ın cenazesi Uznbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
Emrullah Sevim
İzmit Kuruçeşme Kocatepe Nazım Özalp Caddesi mevkiinde ikamet eden işçi emeklisi Emrullah Sevim (81) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Emrullah Sevim’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Makbule Bayraktar
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi mevkiinde ikamet eden, İzmit Belediyesinden emekli Ayhan Bayraktar’ın eşi Makbule Bayraktar (53) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Makbule Bayraktar’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.