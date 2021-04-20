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20 Nis 2021 - 16:10- Gündem G: 20 Nis 2021 - 16:14

Kocaeli'de 4 kişi koronaya yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 4 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Ayla Çiftlik

Kartepe Köseköy Mahallesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Hasan Çiflik’in eşi Ayla Çiftlik (59) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayla Çiftlik’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Burhan Tuğal

Kartepe Emekevler Mahallesinde ikamet eden emekli memur Burhan Tuğal (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Burhan Tuğal’ın cenazesi Uznbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.

Emrullah Sevim

İzmit Kuruçeşme Kocatepe Nazım Özalp Caddesi mevkiinde ikamet eden işçi emeklisi Emrullah Sevim (81) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Emrullah Sevim’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Makbule Bayraktar

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi mevkiinde ikamet eden, İzmit Belediyesinden emekli Ayhan Bayraktar’ın eşi Makbule Bayraktar (53) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Makbule Bayraktar’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

 

# İzmit, Büyükşehir, covid-19

20 Nis 2021 - 16:10 - Gündem

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