365 milyon TL’lik tesis! Yerli aşı Kocaeli’de üretilecek

Nobel İlaç tarafından Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan Gebze Geliştirme Bölgesi Teknokent Şubesi’nde mevcut durumda Ar-Ge Laboratuvarı faaliyetlerinin yürütüldüğü tesiste, Ar-Ge “Aşı ve Biyoteknolojik İlaçların Etken Madde Üretimi" faaliyeti için ilk adım atıldı. Söz konusu tesis ile ilgili olarak,“Rekombinant Aşı ve Proteinler İçin Hücre ve Proses Geliştirme Çalışmaları Kapsamında Ar-Ge Laboratuvarı” faaliyeti için Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş sorulmasının ardından kapsam dışı görüşüne istinaden makine ekipman alımları yapılmış ve tesis içi tadilat işlemlerine başlanıldı.

RAPORDA DETAYLAR PAYLAŞILDI

Ayrıca tesiste “Aşı Üretimi (Covid19 Aşısı Üretimi)” faaliyeti planlanarak Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılırken, AR-GE çalışmalarının devam ettiği, üretim çalışmalarına henüz başlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Söz konusu tesisin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze Teknoloji Bölgesi içerisinde yer aldığı belirtilirken, tesis ile ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda ‘Laboratuvar ortamında Ar-Ge çalışmaları kapsamında üretilen biyoteknoloji ürünlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması amaçlanmaktadır. Üretim faaliyetleri kapsamında tesiste 240 kg protein(etken madde) üretimi ve 5 gr Covid aşısı etken madde üretimi planlanmaktadır. Tesiste üretilecek ürünler değişik hastalıkların tedavisinde kullanılacaktır’ ifadelerine yer verildi.

ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

3 bin 220 metrekare kapalı alana sahip tesisin proje bedeli 365 milyon TL olarak duyurulurken, ÇED başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre projenin genel formata uygun hazırlandığı belirtilerek ÇED süreci başlatıldı.