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20 Nis 2021 - 21:00- Gündem G: 20 Nis 2021 - 21:01

Göçer: Muhasebeciler Odası, bizi mahkemeye verdi

Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, 13 aydır kapalı olan kahvehane esnafına katkı sunmak için oda olarak muhasebe hizmeti vermek istedi. Bu faaliyeti üyelerine mesaj atarak duyuran Göçer, Kocaeli Muhasebeciler Odası tarafından mahkemeye verildi
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Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) ile yaşanan süreci anlattı. Göçer, “Kahveci esnafı 13 aydır işsiz. Evine ekmek götüremez durumdalar. Çoğu boyacılık ya da taksi şoförlüğü yapıyor. Böyle bir dönemde biz iki yıldır üyelerimizden aidat almıyoruz. Kahveci esnafı verilen desteklerle evine ekmek götürebiliyor. Böyle bir dönemde esnafımıza destek olmak için üyelerimizin muhasebe defterlerini tutmak için bir proje geliştirdik. Tüm üyelerimizin pandemi sürecinde tutulan muhasebe işlemleri için ücret talep etmeyeceğimizi duyurduk” dedi.

“ODA BAŞKANI ARADI”

Göçer, “Biz üyelerimize bu hizmetle ilgili SMS attıktan 17 dakika sonra beni Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar aradı ve yüksek sesle konuşarak beni “haksız rekabet ortamı” yaratmakla suçladı. Böyle bir şey yapamayacağımı söyledi. Telefonda tartıştık. Ben de kendisine, üyelerimizin durumundan bahsederek basit usul defterlerini tutacağımızı söyledim” dedi.

KARAKOLDAN ARADILAR

Bu görüşmeden bir süre sonra Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer karakoldan aranarak ifadeye çağrıldı. Karakola gittiğinde, Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar, Kocaeli Kahveciler Odası hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öğrendi. Karakolda ifade veren Erdoğan Göçer, planlanan hizmetin yasaya uygun olduğunu ifade etti. Göçer aynı zamanda, “Bu dönemde 13 aydır iş yerleri kapalı olan kahveci esnafına destek olmasını beklediğimiz muhasebecilerin, destek bir yana köstek olmalarına anlam veremiyorum” dedi.

“ÖRNEKLERİ VAR”

Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Bizim yapmak istediğimiz bu hizmet zaten çevre illerde de yapılıyor. Birçok ilde, oda yönetimi üyelerine bu tür hizmetler veriyor. Yapmak istediğimiz uygulamada yasaya aykırı bir durum yoktur” dedi. Savcılığın dosya ile ilgili kararın ı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

# destek, Kocaeli

20 Nis 2021 - 21:00 - Gündem

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