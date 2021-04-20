Karaya oturan 3 teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre Gölcük Kavaklı Sahilinde hava muhalefeti nedeniyle 3 teknenin karaya oturduğu ve tekne içerisinde bulunan 7 kişinin denizde mahsur kaldıkları ihbarı geldi. İhbarı alarak olay yerine giden emniyet güçleri teknelere halat atmak suretiyle kıyıya çekerek içerisindeki kişiler ile birlikte kurtardı. O görüntüler cep telefonu kamerası ile bu şekilde görüntülendi.