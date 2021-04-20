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20 Nis 2021 - 16:28- Asayiş G: 20 Nis 2021 - 16:29

Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu ve tutuksuz yargılandığı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanarak hakkında yakalama kararı çıkartılan kişi Darıca’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Daha önceden işlemiş olduğu ve tutuksuz yargılandığı çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmansa karar verilen M.B. (36) hakkında tutuksuz yargılandığı mahkeme 15  yıl ağır hapis cezası verdi. Cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan M.B, Darıca ilçesinde yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı. 

20 Nis 2021 - 16:28 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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