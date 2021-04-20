Daha önceden işlemiş olduğu ve tutuksuz yargılandığı çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmansa karar verilen M.B. (36) hakkında tutuksuz yargılandığı mahkeme 15 yıl ağır hapis cezası verdi. Cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan M.B, Darıca ilçesinde yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.
20 Nis 2021 - 16:28- Asayiş Güncelleme: 20 Nis 2021 - 16:29
Aranan hükümlü polise yakalandı
Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu ve tutuksuz yargılandığı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanarak hakkında yakalama kararı çıkartılan kişi Darıca’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.