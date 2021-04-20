Aranan hükümlü polise yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu ve tutuksuz yargılandığı çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmansa karar verilen M.B. (36) hakkında tutuksuz yargılandığı mahkeme 15 yıl ağır hapis cezası verdi. Cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan M.B, Darıca ilçesinde yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.