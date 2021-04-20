19 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuksuz yargılanan A.Y. (28) hakkında toplam 19 yıl 3 ay 25 gün ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan A.Y. isimli şahıs düzenlenen operasyonla Çayırova ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.