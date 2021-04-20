Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuksuz yargılanan A.Y. (28) hakkında toplam 19 yıl 3 ay 25 gün ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan A.Y. isimli şahıs düzenlenen operasyonla Çayırova ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Nis 2021 - 16:48- Asayiş Güncelleme: 20 Nis 2021 - 16:50
19 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işlediği cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan19 yıl 3 ay 25 gün ağır hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.