Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 Nis 2021 - 16:56- Asayiş G: 20 Nis 2021 - 16:58

Çöp dolu evde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi, kuşlar öldü

Gölcük'te, çöp dolu evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Havva K. (67), hastanede tedaviye alındı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde kafeste bulunan 2 kuşun telef olduğu belirlendi. 

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Gölcük'ün Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında, Havva K.'ye ait çöp dolu evde, öğle saatlerinde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Havva K., ekipler tarafından hemen evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Havva K., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında evde kafeste bulunan 2 kuşun telef olduğu belirlendi. 

20 Nis 2021 - 16:56 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aranan hükümlü polise yakalandı mask
Aranan hükümlü polise yakalandı
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı mask
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı
Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı mask
Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
Tartıştığı eniştesini öldüren zanlı tutuklandı! mask
Tartıştığı eniştesini öldüren zanlı tutuklandı!
55 yaşındaki şahsı öldürüp ambulansı yanlış yönlendirdiler mask
55 yaşındaki şahsı öldürüp ambulansı yanlış yönlendirdiler
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü mask
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü mask
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Bursa İskender’in sahibi koronaya yenildi mask
Bursa İskender’in sahibi koronaya yenildi

GALERİ

Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL