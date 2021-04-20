Gölcük'ün Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında, Havva K.'ye ait çöp dolu evde, öğle saatlerinde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Havva K., ekipler tarafından hemen evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Havva K., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında evde kafeste bulunan 2 kuşun telef olduğu belirlendi.
20 Nis 2021 - 16:56- Asayiş Güncelleme: 20 Nis 2021 - 16:58
Çöp dolu evde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi, kuşlar öldü
Gölcük'te, çöp dolu evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Havva K. (67), hastanede tedaviye alındı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde kafeste bulunan 2 kuşun telef olduğu belirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.