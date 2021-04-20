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20 Nis 2021 - 18:26- Gündem G: 20 Nis 2021 - 19:19

"Levent Bat yaşasaydı ‘Ben kardeşimin cezaevinde yatmasını istemiyorum’ derdi"

Geçtiğimiz yıl İzmit’te meydana gelen, Levent Bat’ın öldürüldüğü olay ile ilgili ilk duruşmada ifade veren İbrahim Ö., “Bir kardeşimi kaybettim. Levent yaşasaydı ‘Ben kardeşimin cezaevinde yatmasını istemiyorum derdi” ifadelerinde bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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21 Haziran 2020 tarihinde İzmit Karadenizliler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda iddialara göre DJ’lik yapan Levent Bat’ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat’ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Bat’ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Levent Bat kurtarılamazken, İbrahim Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

“SİLAHI SAKLAMA İHTİYACI DUYDUK”

“Kasten öldürme” suçundan Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Ö. ile taraf avukatları katılım sağladı. Duruşmada ifade veren sanık İbrahim Ö, Kartepe’de bulunan bir dağ evine hep birlikte gittiklerini belirterek daha sonra Levent Bat’ı arayıp davet ettiklerini anlattı. Sanık İbrahim Ö, “Odadayken Levent kapıyı çaldı. Arabanın anahtarını ve 20 TL para istedi. Vermem üzerine kendisi gitti. Daha sonra Levent beni arayarak polislerin GBT yaptığını belirtti. Yanımda tabanca vardı. Silahı saklama ihtiyacı duyduk. Alkolü fazla aldığımız için de paniklemiş olabiliriz. Levent daha sonra geldi, birlikte alkol aldık. Polisler konusunda Levent’in uyuşturucu madde etkisinde halüsinasyon görüp görmediğini merak ettim. Levent ise gerçekten uygulama olduğunu ancak gittiklerini söyledi” dedi.

“POLİSE OLAYI BEN ANLATTIM”

Olay anını anlatan İbrahim Ö, “Silahın horozunu birkaç kere indirip kaldırdım. Silahı kafama dayadım. Oyun oynuyordum. Levent beni uyardı silahı indir şeklinde hareket yaptı. İndirirken baş parmağım horozda, işaret parmağım ise tetikteydi. Silah patladı. Levent’in vurulduğunu ayağa kalkınca anladım. Ambulansın yetişmeyeceğini anladım. Hastaneye götürmek üzere yola çıktık. Giderken de ambulansı gördük. Ambulans şoförünün çok soru sorması üzerine Levent’i biz hastaneye götürdük. Polise olayı ben anlattım. Keşke silah benim kafamda oynarken patlasaydı ama bunlar yaşanmasaydı. Bir kardeşimi kaybettim. Levent yaşasaydı ‘Ben kardeşimin cezaevinde yatmasını istemiyorum” derdi” ifadelerinde bulundu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık E.T., “Alkol almaya devam ettiğimiz esnada ben uyumuştum,  bir gürültüyle uyandım; silah sesi miydi bilmiyorum. Ben uyandığım gibi Levent’e tampon yapmaya başladım. Levent o sıra yaşıyordu. Olayın devamında T.S. ve İbrahim Ö. hastaneye götürdüler” dedi. Tanık olarak ifade veren T.S. ise hastaneye kendilerinin götürdüğünü belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi
# İzmit, Kocaeli

20 Nis 2021 - 18:26 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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