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20 Nis 2021 - 20:27- Asayiş G: 20 Nis 2021 - 20:30

Kumar baskınında pencereden atlayan vatandaşın ayağı kırıldı

Kartepe'de polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Baskın sırasında polis ekiplerinden kaçmak isterken pencereden aşağı atlayan bir şahsın ayağı kırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Kartepe’de bir villada kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında villa içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Pandemi kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan kumar oynayan 32 kişi ve ikamet sahibi hakkında kumar oynama ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından da adli işlem yapıldı.

POLİSTEN KAÇMAK İSTERKEN AYAĞI KIRILDI

Villaya baskın yapan polis ekiplerinden kaçmak isteyen bir şahıs ise pencereden aşağı atladı. Yere düşen şahsın ayağı kırıldı. Ayağı kırılan vatandaşı gören polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
# yardım

20 Nis 2021 - 20:27 - Asayiş

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