Kumar baskınında pencereden atlayan vatandaşın ayağı kırıldı

Edinilen bilgiye göre, Kartepe’de bir villada kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında villa içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Pandemi kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan kumar oynayan 32 kişi ve ikamet sahibi hakkında kumar oynama ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından da adli işlem yapıldı.
POLİSTEN KAÇMAK İSTERKEN AYAĞI KIRILDI
Villaya baskın yapan polis ekiplerinden kaçmak isteyen bir şahıs ise pencereden aşağı atladı. Yere düşen şahsın ayağı kırıldı. Ayağı kırılan vatandaşı gören polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.