Güncel veriler açıklandı! Rekor can kaybı...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 20 Nisan Salı gününün verilerine göre, 322 bin 128 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756’ya ulaştı.
YENİ VAKA SAYISI 61 BİNİN ÜSTÜNDE
Bugün semptom gösteren 2 bin 895 hastayla birlikte 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624’e çıktı. Can kaybı da 346 artarak 36 bin 613’e ulaştı.
AĞIR HASTA SAYISI 56 KİŞİ ARTTI
Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129’a ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 2.9 oldu.
Öte yandan dün 3 bin 319 olan ağır hasta sayısı, bugün 3 bin 375’e yükseldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.