Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 Nis 2021 - 20:34- Gündem G: 20 Nis 2021 - 20:38

Güncel veriler açıklandı! Rekor can kaybı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 895 hastayla birlikte 61 bin 28 yeni vaka tespit edilirken 346 kişi hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 20 Nisan Salı gününün verilerine göre, 322 bin 128 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756’ya ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 61 BİNİN ÜSTÜNDE

Bugün semptom gösteren 2 bin 895 hastayla birlikte 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624’e çıktı. Can kaybı da 346 artarak 36 bin 613’e ulaştı.

AĞIR HASTA SAYISI 56 KİŞİ ARTTI

Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129’a ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 2.9 oldu.

Öte yandan dün 3 bin 319 olan ağır hasta sayısı, bugün 3 bin 375’e yükseldi.
# covid-19

20 Nis 2021 - 20:34 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe'de 2 sokak, karantinaya alındı mask
Kartepe'de 2 sokak, karantinaya alındı
Şehit Orkun Eyice’nin ismi camiye verildi mask
Şehit Orkun Eyice’nin ismi camiye verildi
Bin 714 SEDAŞ’lı gece gündüz demeden hayatı aydınlatıyor mask
Bin 714 SEDAŞ’lı gece gündüz demeden hayatı aydınlatıyor
Sarımeşe’nin sınıfları göz kamaştırıyor mask
Sarımeşe’nin sınıfları göz kamaştırıyor
"Maç satan ailesini satar" mask
"Maç satan ailesini satar"
Fethiye Köyü Camii geceleri güneşle aydınlanıyor! mask
Fethiye Köyü Camii geceleri güneşle aydınlanıyor!
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü mask
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü mask
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Bursa İskender’in sahibi koronaya yenildi mask
Bursa İskender’in sahibi koronaya yenildi

GALERİ

Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL