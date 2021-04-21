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21 Nis 2021 - 01:13- Spor G: 21 Nis 2021 - 01:15

Uşak’ta tanıdık kaynıyor!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor'un perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Uşakspor’da tam 4 tanıdık futbolcu yeşil siyahlılara rakip olacak. Genç stoper Berkay Özer, bir dönem Derincespor AŞ. forması giyen Serhat Baştan, eski Körfezsporlu santrfor Mehmet Gürkan Öztürk ve Darıca Gençlerbirliği'nin eski kalecisi Ersin Aydın, Uşak ekibi adına ter dökecek.

SON ŞANSLARI

Kocaelispor gibi Play-Off mücadelesi veren Uşakspor ilk 5 için son şansını yeşil siyahlı kulüp karşısında sahaya sürecek. Bu maçı kazanmaktan başka bir çaresi olmayan Uşak ekibinde 4 tanıdık futbolcu Kocaelispor'a karşı forma giyecek. Bu isimlerden birisi Serhat Baştan. Bir ara adı Kocaelispor ile de anılan Derincespor’un eski kanat oyuncusu tehlikeli olmaya çalışacak. Serhat, kanatlarda kazandığı toplarla derin ve sert ceza sahası içi koşuları ile biliniyor ve kontra atak çıkışlarında da rakipleri hayli zorluyor.

TARİHE GEÇEN KALECİ!

Takımın bir diğer önemli ismi ise kaleci Ersin Aydın. Takım kaptanı Ersin, Gümüşhanespor maçında dizi esnemişti. Sakatlıktan çıkan başarılı file bekçisinin yerine Hüseyin kaleye geçecek. Ersin, özellikle Darıca Gençlerbirliği’ndeki müthiş performansı ile parmak ısırtmıştı. Ersin, Türkiye'de ilk defa üst üste 2 penaltı kurtaran ancak ikisi penaltıda da çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Türk futbol tarihindeki tek kaleci olma özelliğine sahip. 

MEHMET GÜRKAN’IN 29 MAÇTA 14 GOLÜ VAR

Takımın golcüsü Mehmet Gürkan Öztürk Uşakspor’da en dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor. Başarılı golcü, özellikle savunma arkası koşuları ve çabukluğu ile öne çıkıyor. Bu sezon 29 maçta 14 gol atan Mehmet Gürkan 2016-2017 sezonunda Körfez Futbol Kulübü’nde oynadı, 33 maçta 4 gole imza attı. Geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Çorum maçında cezası olduğu için forma giyemeyen Mehmet Gürkan, Kocaelispor karşısında 11’deki yerini alacak. Bu futbolcu sezonun ilk yarısındaki Kocaelispor maçında cezası nedeni ile forma giyememişti.

BERKAY İKİ SEZONDUR UŞAK’TA OYNUYOR

Uşak ekibinde genç stoper Berkay Özer de forma giyiyor. Geçen sezon da Ege ekibi adına ter döken Berkay bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Berkay'ın oyunun skoruna göre maça sonradan dahil olma ihtimali var.  Berkay 2 sezon önce Karamürselspor’dan Uşakspor’a transfer oldu. 2000 doğumlu stoper bu sezon 8 lig 1 de kupa maçında forma giydi, geçen sezon ise 17 maça çıktı ve 3 de gol attı.

# Körfez

21 Nis 2021 - 01:13 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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