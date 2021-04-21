Serhat Baştan: Başka çaremiz yok

Derincespor AŞ’nin eski futbolcusu ve Derince’de ikamet eden Uşakspor’un etkili kanat oyuncusu Serhat Baştan, Kocaelispor karşısında mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini, Play-Off’a kalmak için kalan 4 maçı da kazanmak zorunda olduklarını belirtti.
4’TE 4 YAPMAK İSTİYORUZ
Gazetemize konuşan başarılı kanat forvet şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor maçı bizim için çok önemli. Bitime 4 hafta kaldı ve 4’te 4 yapıp ve kendimizi Play-Off’a atmak istiyoruz. Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Eğer Kocaelispor maçında puan kaybedersek işimizi mucizelere bırakırız. Kazanmamız gerekiyor.
HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN
Takım olarak belirgin bir çıkışımız var. Son 3 maçta 7 puan topladık. Hafta boyunca da Kocaelispor maçına iyi hazırlandık ve rakibimizi iyi analiz düşünüyorum. Sezon başından beri olduğu gibi takım olarak hareket edip, bir birimiz için mücadele etmeye Kocaelispor karşısında da devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.