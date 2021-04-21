Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Nis 2021 - 01:16- Spor G: 21 Nis 2021 - 01:17

Serhat Baştan: Başka çaremiz yok
mask

Derincespor AŞ’nin eski futbolcusu ve Derince’de ikamet eden Uşakspor’un etkili kanat oyuncusu Serhat Baştan, Kocaelispor karşısında mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini, Play-Off’a kalmak için kalan 4 maçı da kazanmak zorunda olduklarını belirtti.

4’TE 4 YAPMAK İSTİYORUZ

Gazetemize konuşan başarılı kanat forvet şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor maçı bizim için çok önemli. Bitime 4 hafta kaldı ve 4’te 4 yapıp ve kendimizi Play-Off’a atmak istiyoruz. Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Eğer Kocaelispor maçında puan kaybedersek işimizi mucizelere bırakırız. Kazanmamız gerekiyor.

HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN

Takım olarak belirgin bir çıkışımız var. Son 3 maçta 7 puan topladık. Hafta boyunca da Kocaelispor maçına iyi hazırlandık ve rakibimizi iyi analiz düşünüyorum. Sezon başından beri olduğu gibi takım olarak hareket edip, bir birimiz için mücadele etmeye Kocaelispor karşısında da devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun.

 

# Derince

21 Nis 2021 - 01:16 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Spor camiasında yine yas var mask
Spor camiasında yine yas var
Gebzespor’un yakışıklı eldiveninden evliliğe ilk adım mask
Gebzespor’un yakışıklı eldiveninden evliliğe ilk adım
Galatasaray - Trabzonspor (Mete Kalkavan-19.00-Beinsports) mask
Galatasaray - Trabzonspor (Mete Kalkavan-19.00-Beinsports)
Darıca, Tekirdağ’da sahaya çıkıyor mask
Darıca, Tekirdağ’da sahaya çıkıyor
Bu dergi her Kocaelisporlunun evinde olmalı mask
Bu dergi her Kocaelisporlunun evinde olmalı
Derince, kazanmaya elin mahkum mask
Derince, kazanmaya elin mahkum
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü mask
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü mask
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Bursa İskender’in sahibi koronaya yenildi mask
Bursa İskender’in sahibi koronaya yenildi

GALERİ

Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL