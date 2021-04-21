Serhat Baştan: Başka çaremiz yok

Derincespor AŞ’nin eski futbolcusu ve Derince’de ikamet eden Uşakspor’un etkili kanat oyuncusu Serhat Baştan, Kocaelispor karşısında mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini, Play-Off’a kalmak için kalan 4 maçı da kazanmak zorunda olduklarını belirtti.

4’TE 4 YAPMAK İSTİYORUZ

Gazetemize konuşan başarılı kanat forvet şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor maçı bizim için çok önemli. Bitime 4 hafta kaldı ve 4’te 4 yapıp ve kendimizi Play-Off’a atmak istiyoruz. Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Eğer Kocaelispor maçında puan kaybedersek işimizi mucizelere bırakırız. Kazanmamız gerekiyor.

HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN

Takım olarak belirgin bir çıkışımız var. Son 3 maçta 7 puan topladık. Hafta boyunca da Kocaelispor maçına iyi hazırlandık ve rakibimizi iyi analiz düşünüyorum. Sezon başından beri olduğu gibi takım olarak hareket edip, bir birimiz için mücadele etmeye Kocaelispor karşısında da devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun.