İzmitli Berkan attı, Göztepe 1 puanı kaptı

Süper Lig’in 36. haftasında Göztepe deplasmanda Karagümrükspor ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe’nin golü İzmitli Berkan’dan geldi.
İLK YARIDA TEK GOL
Son maçında Galatasaray ile karşılaşan ve sezonun en isteksiz, hareketsiz ve dağınık futbolunu oynayarak Kerem’den yediği 3 golle rakibine teslim olan Göztepe, Karagümrükspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta İstanbul ekibi Mevlüt’ün 32. dakikadaki golü ile öne geçti. İlk yarının uzatma anlarında Karagümrük’ten N’dao penaltıda Arda’yı geçemedi ve devre 1-0 sona erdi.
AFFETMEDİ
İkinci yarıda da çekişme devam etti. 69’da bu kez Göztepe penaltı kazandı ancak N’diaye penaltıyı kaçırdı. Bitime 6 dakika kala sağdan gelişen atakta boş kalan topu önünde bulan İzmitli Berkan sol ayağının dışı ile net bir vuruş yaptı ve maça dengeyi getirdi. Son bölümlerde başka gol olmadı ve Göztepe puanı Berkan’ın golü ile almış oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.