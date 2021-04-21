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21 Nis 2021 - 01:17- Spor G: 21 Nis 2021 - 01:18

İzmitli Berkan attı, Göztepe 1 puanı kaptı
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Süper Lig’in 36. haftasında Göztepe deplasmanda Karagümrükspor ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe’nin golü İzmitli Berkan’dan geldi.

İLK YARIDA TEK GOL  

Son maçında Galatasaray ile karşılaşan ve sezonun en isteksiz, hareketsiz ve dağınık futbolunu oynayarak Kerem’den yediği 3 golle rakibine teslim olan Göztepe, Karagümrükspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta İstanbul ekibi Mevlüt’ün 32. dakikadaki golü ile öne geçti. İlk yarının uzatma anlarında Karagümrük’ten N’dao penaltıda Arda’yı geçemedi ve devre 1-0 sona erdi.

AFFETMEDİ

İkinci yarıda da çekişme devam etti. 69’da bu kez Göztepe penaltı kazandı ancak N’diaye penaltıyı kaçırdı. Bitime 6 dakika kala sağdan gelişen atakta boş kalan topu önünde bulan İzmitli Berkan sol ayağının dışı ile net bir vuruş yaptı ve maça dengeyi getirdi. Son bölümlerde başka gol olmadı ve Göztepe puanı Berkan’ın golü ile almış oldu.
# İstanbul

21 Nis 2021 - 01:17 - Spor

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