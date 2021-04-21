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21 Nis 2021 - 01:19- Gündem G: 21 Nis 2021 - 01:22

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması için yayımlanan kararnamede ilgili yasal düzenlemeye da kamu personel işlemlerinin yürütülmesi için bazı maddeler eklendi.

Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı' adı altında bir araya getirilmişti.

21 Nis 2021 - 01:19 - Gündem

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