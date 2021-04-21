Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘sınav erteleme’ sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

* Bizim şöyle bir duruşumuz var. Biz çok net olarak söylüyoruz. Bu böyle olacak diyoruz. Çünkü uzun araştırmalar yapıyoruz bununla ilgili fakat çok sıradışı bir durum ortaya çıkıyor. Yepyeni bir durum ortaya çıkıyor.

* Biz hemen adapte oluyoruz. Diyoruz ki, biz bunu söyledik çok net olarak ifade ettik ama sayılar değişti, ama durum değişti, ama yapı değişti. Bu değişimi gördüğümüz anda, mesela geçen sene LGS’nin tarihiyle ilgili bize Bilim Kurulu dedi ki, ‘Bunu bir süre erteleseniz iyi olacak’, hemen erteledik.

* Ama ondan önce ne demiştik, ‘Hayır bu 7 Haziran’da olacak’ demiştik. Tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz geçen ay okullar açıkken ne demiştik, ‘okullar açık kalacak’ Niye kapattık şimdi? Çünkü önümüze öneriler, raporlar geldi. Denildi ki ‘şimdi kapanması lazım’. Peki şimdi kapatıyoruz. Bu kadar net.

* Bizim için önce sağlık var ama çocuklarımızın eğitimi ve bununla ilgili eksiklerin ileriye dönük kayıpları, bizim için önemli. Onu da dikkate almak durumundayız. Sağlık birinci koşul, bunu yerine getirelim arkasında da diyelim ki ‘eğitimden de vazgeçmeyelim’.

LİSE SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?

* Lise sınavları 3 Mayıs’a ertelenmişti. Halihazırda mevcut koşullar, önümüzdeki kabine toplantısında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinede yapılacak tartışmalar ve ortaya çıkacak sonuçlar, bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu’nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak ve biz eğer Bilim Kurulu’nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu fotoğrafla, ortaya çıkan tabloya, veriye göre eğer böyle bir şey gerekiyorsa biz tabi ki yaparız. Önce sağlık deyip de bunun gereğini yapmamak olur mu?