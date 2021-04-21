Doğan ailesinin acı günü



İzmit Topçular Mahallesinde ikamet eden ve KOSTAŞ'ta çalışan Salih Kaya'nın eşi Sultan Kaya (52) bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Kaya, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Mardinli Mustafa Doğan'ın ablasının kızı olan, ev hanımı ve 4 çocuk annesi Sultan Kaya'nın cenazesi Topçular Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.