İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın uyguladığı projenin temel amacı 65 yaş üstü veya engelli olan, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde yaşamını tek başına veya eşi ile sürdüren bakıma muhtaç yaşlılara ve engelli vatandaşlara evde temizlik, çamaşır yıkama, ütü ve kişisel bakım hizmeti vermek. Projenin hayata geçirilmesi ile bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlar, sosyal devlet anlayışı ile bir nebze de olsa daha huzurlu ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürecek. Konuyla ilgili gazetemize konuşan İzmit Kaymakam’ı Şevket Cinbir, “İzmit’tesiniz yalnız değilsiniz” dedi.

“KİMSE YALNIZ DEĞİL”

Proje ile ilgili gazetemize bilgi veren Kaymakam Şevket Cinbir, “Projemizin yıllık bütçesi 300 bin TL. Bu bütçe ile vatandaşlarımızın temizlik ve kişisel bakım malzemesi giderleri karşılanıyor. Ailelere hizmet sunmak üzere dört personelimizin ücretleri ödeniyor ve bütün bu işlerde kullanılmak üzere bir araç kiralanmıştır. Buradaki amaç devletimizin kimsesizlerin kimsesi olduğunu ve hiç kimsenin yalnız olmadığını hissettirmektedir. Kendileri tarafından ihtiyaçları karşılanamayan yaşlılarımızın ve engellerimizin bu zor dönemlerinde yanlarında olmayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı önemsiyoruz.

“İZMİT’TESİNİZ YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Burada en büyük kazancımız ağzı dualı yaşlılarımızdan “Allah devlete zeval vermesin.” şeklindeki duaları duymaktır. “İzmit’tesiniz Yalnız Değilsiniz” anlayışı ile Devletimizin İzmit’teki bütün kurum ve kuruluşları ile ilçemizde yaşayan ve devletimizin şefkat ve ilgisine ihtiyacı olan yaşlı, engelli, yetim, öksüz, dul, kimsesiz gibi dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşarak ihtiyaç duydukları alanlarda desteklerimizi sürdürüyoruz. Bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaşabilmeyi ve bu vatandaşlarımızın bize ulaşabilmesini önemsiyoruz. İzmitli hemşerilerimizden her nerede yardım ve desteğe ihtiyacı olan varsa bizi haberdar etmelerini bekliyoruz. Gelin hep birlikte kimsesizlerin kimsesi olalım ve ulaşamadığımız kimse kalmasın.” dedi.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Proje kapsamında ziyaret edilen ve evde temizlik hizmeti alan bir vatandaş yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti; “Size çok teşekkür ediyorum. Temizlikten çok memnun kaldım. Allah sizden, sizi buraya getirenden razı olsun.” diyerek ifade etti.