Encümende büfe ve işyeri için ihale yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Halkevi Meydanı Balıkçılar Çarşısı yerine yapılan Pişmaniyeciler Meydanı'ndaki büfe ve Kandıra Otobüs terminalindeki bir işyeri için ihale yapıldı. Açık teklif usulü gerçekleşen 2 ihaleye de birer kişi teklif verdi.
ENCÜMEN TOPLANTISI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde, şehrin sembolü olan Pişmaniye'nin isminin verildiği yeni ve modern bir meydan kazandırdı. Büyükşehir şimdi de Halkevindeki Pişmaniyeciler Meydanı'nda bulunan büfe ve Kandıra Otobüs terminalindeki bir işyeri için ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki encümen toplantısında yapılan açık usul ihale ile büfe ve işyeri kiraya verildi.
BÜFE VE İŞYERİ İHALESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun başkanlığında yapılan encümen toplantısında, büfenin kiralanması için açık teklif usulüyle ihale yapıldı. Pişmaniyeciler meydanındaki büfe ihalesine tek katılımcı Fahrettin Çartay oldu. 7 yıllığına kiralanacak olan büfe için aylık muhammen kira bedeli 4 bin 250 TL + KDV olarak belirlendi. Kandıra Otobüs terminalindeki bir işyeri ihalesine ise Deniz Kahveci tek katılımcı oldu. 3 yıllığına kiralanan Kandıra Otobüs terminalindeki işyeri için kira bedeli Bin TL + KDV olarak belirlendi. İhale kararı daha sonra katılımcılara bildirilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.