"Ticaret Bakanımız Muş’a görevinde başarılar diliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabinede yapılan değişiklikle birlikte Ticaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş getirildi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, yeni bakan Muş ile ilgili mesaj yayınlayarak görevinde başarılar diledi. Başkan Bulut, “Yeni bakanımız Mehmet Muş’un başarılı bir görev yürüteceğine yürekten inanıyoruz. Biz de KOTO olarak, ilimiz iş insanlarının bakanlıkla ilgili taleplerinin hayata geçirilmesi için köprü olmaya devam edeceğiz” dedi.