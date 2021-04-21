"Soykırımı kim yapmış, herkes izlesin"

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kıbrıs Gazisi / Eski Derbent Belediye Başkanı Zafer Arat, TRT’de yayımlanmaya başlayan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini herkesin izlemesi gerektiğini belirterek, “TRT’de yayımlanan diziyi herkes izlemelidir. Orada kim soykırım yaptı, herkes görmeli ve öğrenmelidir” açıklamasında bulundu.



ADADA SOYKIRIM UYGULANDI

Kıbrıs Gazisi Zafer Arat “TRT’de yayınlanan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi o günlerde yaşananları hatırlattı. Tabi bazı şeyleri gösterilemiyor. Zira orada soykırım uygulandı. Orada yaşananları bugün Kıbrıs konusunda konuşanlar görseler kanları donar. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kardeşlerimize yapılan zulmü durdurmak için yapıldı. Kıbrıs’a çıkartma gemileri ile çıktık. Daha sonra tankla operasyon içerisinde yer aldım. O zamanlar bizimle birlikte AA’dan Merhum Gazeteci Adem Yavuz bizim çıkışımızı haber yapmıştı. İkinci harekatta tankla birlikte birçok noktada yaşanan vahşeti belgeledi. Bizim yanımızdan ayrıldıktan kısa bir zaman sonra Rumlar tarafından şehit edildi” şeklinde konuştu.



BİR ZAMANLAR KIBRIS

TRT’nin izleyiciyle buluşturduğu “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi kısa sürede büyük beğeni topladı. Kıbrıslı Türklerin Rum-Yunan zulmüne maruz kaldığı 1974 öncesi dönemi anlatan dizi Kıbrıs Gazileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kıbrıs'a dair gerçek vatan mücadelesinin konu edildiği Bir Zamanlar Kıbrıs’ı izleyen Kıbrıs Gazileri duygu dolu anlar yaşıyorlar.