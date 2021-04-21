Kadın Girişimciler Merkezi’nden  ilk büyük buluşma

İzmit Belediyesi tarafından çok kısa süre sonra hayata geçirilecek olan ve iç tefrişat çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanan Kadın Girişimciler Merkezi’nin atölye hocaları ve girişimcileri açılış öncesi ilk toplantısını yaptı. 15 atölye hocası ve 45 girişimci kadının katıldığı İzmit Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantıda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç detaylı bilgilendirme yaptı.
“ARTIK GİRİŞİMCİSİNİZ”
Müdür Gülenç, “Biz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Malzeme olarak düşünülebilecek her şeyi temin ettik. Bu süreçte hocalarımız sizlere bir telefon kadar yakın olacak. Buraya gelmeden önce sizler öğrenciydiniz, kursiyerdiniz. Artık birer girişimcisiniz. Süreç içerisinde sizlerden aldığımız geri dönüşlere bağlı olarak yeni alanlar da açacağız. Pazar arayışı konusunda ise Kadın Girişimciler Derneği ve Kocaeli Sanayi Odası ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca ürünleriniz İzmit Belediyesince dijital ortamda hayata geçirilen İzmit Çarşısı’nda da yer alacak” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.