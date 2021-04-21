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21 Nis 2021 - 12:10- Gündem G: 21 Nis 2021 - 12:12

Kadın Girişimciler Merkezi’nden  ilk büyük buluşma

Açılışı için gün sayılan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nin atölye hocaları ve girişimcilerinin bir araya geldiği ilk büyük buluşmada üretim ve pazarlama süreçleri masaya yatırıldı

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İzmit Belediyesi tarafından çok kısa süre sonra hayata geçirilecek olan ve iç tefrişat çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanan Kadın Girişimciler Merkezi’nin atölye hocaları ve girişimcileri açılış öncesi ilk toplantısını yaptı. 15 atölye hocası ve 45 girişimci kadının katıldığı İzmit Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantıda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç detaylı bilgilendirme yaptı. 

“ARTIK GİRİŞİMCİSİNİZ”

Müdür Gülenç, “Biz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Malzeme olarak düşünülebilecek her şeyi temin ettik. Bu süreçte hocalarımız sizlere bir telefon kadar yakın olacak. Buraya gelmeden önce sizler öğrenciydiniz, kursiyerdiniz. Artık birer girişimcisiniz. Süreç içerisinde sizlerden aldığımız geri dönüşlere bağlı olarak yeni alanlar da açacağız. Pazar arayışı konusunda ise Kadın Girişimciler Derneği ve Kocaeli Sanayi Odası ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca ürünleriniz İzmit Belediyesince dijital ortamda hayata geçirilen İzmit Çarşısı’nda da yer alacak” dedi.
# İzmit, Kocaeli

21 Nis 2021 - 12:10 - Gündem

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