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21 Nis 2021 - 12:15- Ekonomi G: 21 Nis 2021 - 12:18

Özdilek’ten çocuklar  için neşe dolu fırsatlar!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken Özdilek, minik ziyaretçilerini mutlu edecek indirim fırsatlarına imza atıyor.

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Özdilek’te 19 – 23 Nisan tarihleri arasında birbirinden güzel ve renkli oyuncaklarda yüzde 50’ye varan indirimler, 19 – 25 Nisan tarihleri arasında ise miniklerin hayal dünyasını geliştirecek çocuk kitaplarında 1 alana 1 bedava fırsatı sunulacak. Çocukların ağız ve diş sağlığını da önemseyen Özdilek’te, diş macunu ve diş fırçalarında yüzde 40 indirim olacak. Çocukların bayram sevincini iki katlayacak indirimler arasında birbirinden eğlenceli oyun setleri, kırtasiye malzemeleri, bisikletler, scooter ve çocukların ilgisini çekecek teknolojik ürünler de yer alıyor. Özdilek’in çocuk giyim markası Funfair’ın birbirinden eğlenceli ve renkli tasarımları ise avantajlı fiyatlarla Özdilek kullanıcılarına sunuluyor.

ÇOCUKLAR SEVİNECEK 

Çocukların bayramı 23 Nisan’da büyükleri de sevindirecek olan Özdilek’te, 19 – 25 Nisan tarihleri arasında makyaj malzemelerinde yüzde 40 indirim, cilt bakım ürünlerinde ise yüzde 50 indirim fırsatı uygulanacak. İndirim fırsatlarından yararlanmak için Özdilek AVM’leri, hipermarketleri ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’u ziyaret edebilirsiniz. 19 - 25 Nisan tarihleri arasında sürpriz indirimleri daha yakından takip etmek için Özdilekteyim.com mobil uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz.

21 Nis 2021 - 12:15 - Ekonomi

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