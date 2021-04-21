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21 Nis 2021 - 19:00- Spor G: 21 Nis 2021 - 19:01

Lisanslı atletizm sporcularının mağduriyeti giderildi

Erdem ÖVÜÇ
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İzmit Atletizm Pisti’nin kapıları pandemi nedeni ile bir süredir kapalıydı. Tesiste sadece SEM ve TOHM sporcuları özel izinle faydalanıyordu. Lisanslı sporcular da dahil olmak üzere kimseye hizmet vermeyen tesisle ilgili haberimi ses getirdi ve tesis, lisanslı sporcuların kullanımına da açıldı

ADALETSİZLİK VARDI

Kocaeli’nin önemli spor tesislerinden birisi olan İzmit Atletizm Pisti’nin kapıları pandemi nedeni ile yaklaşık bir haftadır kapalıydı. Müsabakalara hazırlanan lisanslı sporcular çalışmalarını pistin yanındaki çamur alanda ve şehrin farklı yerlerindeki açık alanlarda sağlıksız şekilde yapmak zorunda kaldı. İzmit Atletizm Pisti’nde milli sporcular, TOHM sporcuları (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) ve SEM yani Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki sporcular çalışabilirken, kulüplerin lisanslı müsabık sporcularına bu hakkın tanınmaması garipsendi.

CİMER’E DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Genelgede açık tesislerin lisanslı sporculara kapalı olması durumusöz konusu değilken, birçok ildeki açık tesisler lisanslı sporcular tarafından kullanılırken, İzmit’teki pistte lisanslı sporcuların çalışamaması üzerine bir haber derlemiş ve ortadaki sorunun çözülmesinin zor olmadığını dile getirmiştik. Gerek antrenörler, gerek sporcular, gerekse de sporcu velileri yaşanan sancılı konuyu CİMER’e bildirdi ve antrenörler de Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne verdiği dilekçe ile kararın düzeltilmesi gerektiğini savundu.

KARAR DEĞİŞTİ

Gazetedeki haberimiz ve diğer girişimler sonuç verdi. Bir süredir antrenmanlarını son derece sağlıksız ortamlarda yapmak zorunda kalan başarılı atletler için izin çıktı ve gerekli bilgilerini Spor İl Müdürlüğü’ne ibraz eden lisanslı sporculara da İzmit Atletizm Pisti açıldı. Gelen haber üzerine hayli sevinen lisanslı sporcular tesisi kullanmaya tekrardan başladı.

DOĞRUSU BUYDU

Yaklaşan yeni organizasyonları öncesi oluşan boşluğu kapatmaya çalışan antrenörler ve sporcular antrenmanlarına daha sağlıklı bir ortamda devam etti. Öte yandan başta sporcu velileri olmak üzere sporcular ve antrenörler da gazetemize teşekkür ederken “Genelgenin yanlış yorumlanması sonucu müsabık sporcular tesise giremiyordu. Ancak bölgenin kararı düzeltildi. Doğrusu buydu” diye konuştular.
# Kocaeli, eğitim, İzmit

21 Nis 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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