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21 Nis 2021 - 15:40- Siyaset G: 21 Nis 2021 - 15:48

Cemil Yaman'a önemli görev! Başkan yardımcısı oldu

AKP Milletvekili Cemil Yaman Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı
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AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın teşkilattaki yükselişleri sürüyor. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeybek’i Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı’na getirirken, Cemil Yaman’da AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yeni yardımcılarından birisi oldu.

YAMAN BAŞKAN YARDIMCISI

AKP'de Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yeni yardımcıları belli oldu. Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın iş ve işlemlerini daha düzenli ve verimli yürütülmesi amacıyla 14 isim Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu isimlerden birisinin de AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olduğu duyuruldu.
# Kocaeli

21 Nis 2021 - 15:40 - Siyaset

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