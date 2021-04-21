Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirileceğini açıkladı. Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. İş dünyası ve sendikalardan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam etmesi çağrısı gelmişti.