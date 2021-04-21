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21 Nis 2021 - 15:58- Gündem G: 21 Nis 2021 - 16:02

İzmit Belediyesi 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Milli bayramların coşkusunu kentin tüm sokaklarına yayarak doya doya yaşatan İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da büyük bir coşkuyla kutlayacak
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği milli bayramları büyük heyecan ve coşkuyla kutlayan İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da pandemi kurallarına dikkat ederek büyük bir coşkuyla kutlayacak. Pandemi kuralları kapsamında İzmit Belediyesinin hazırladığı 23 Nisan TIR’ı animasyon ve bando ekibiyle kentin dört bir yanını dolaşarak bayram ruhunu yaşatacak.

BAYRAM COŞKUSU

Bu kapsamda 23 Nisan TIR’ı kentin çeşitli noktalarında büyük bir coşku yaşatacak.  Öte yandan oluşturulan 8 ayrı konvoy  102 mahalle ve köyü dolaşarak bayram heyecanını çocuklarla ve vatandaşlarla paylaşacak. Saat 10.00’da başlayacak programla birlikte İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların bayram coşkusuna ortak olacak.
# İzmit

21 Nis 2021 - 15:58 - Gündem

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