Kocaeli Barosu’na 3 yeni avukat

Genç üye sayısı artan Kocaeli Barosu’nda geçtiğimiz gün yeni avukatlar için yemin töreni yapıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğine ilk adımını atan 3 genç avukata avukatlık ruhsatnameleri verildi. Yeni üyeler ile birlikte Kocaeli Barosu’nun üye sayısı 2 bin 175 oldu. Ruhsatname belge töreni pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti. Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapılan ruhsatname ve yemin töreninde, Baro Başkan Vekili Avukat Mehmet Gül yeni avukatlara belgelerini takdim ederek başarılar diledi.

YENİ AVUKATLAR

Av. Elif Kübra TAŞOVA, Av. Hatice Elif ÖZAYDIN ve Av. Furkan ÇİÇEK