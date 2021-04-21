Ses sanatçısı eğlence yerleri kapanınca hurma satıcısı oldu

Bir televizyon kanalında yayımlanan ses yarışmasında Karamürselli ‘Hasbi-Nasibi kardeşler’ olarak ünlenen ikiliden Hasbi Fidan (47), Medine’den getirttiği hurmaları satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Pandemi nedeniyle eğlence yerleri ile düğünlerin yasaklanması ile birlikte çalışamayan ve geçimini Karamürsel’in belli noktalarında açtığı tezgahta hurma satarak sağlayan Fidan, ‘şu sıralar Medine’den getirttiğim hurmaları Ramazan ayı boyunca satarak azda olsa ekmeğimi çıkartıyorum. Allah bereket versin dedi.

Fidan, ‘Çoğu sektör durdu. Biz sanatçılarda bunların başında geliyor. Normal akışın ne zaman devam etmeye başlayacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Düğünlere, nişanlara, eğlence yerlerinde yetişemediğimiz, çalışmaktan yorulduğumuz o naif şikayetlerimize geri dönmeyi heyecanla bekliyoruz. Salgın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir darbe vurdu ve bir çok iş yerlerini ani bir şekilde durdurdu. Bu alanda gerçekleşmesi planlanan tüm etkinlikler, çok ileri tarihlere ertelendi ya da iptal edildi.

Tüm dünya için çok zor ve yeni duygular ile karşılaştığımız bir dönemdeyiz. Bu dönemde maalesef herkes ekonomik olarak kötü etkilendi, sanatçılar da mesleklerinin özelliklerinden ötürü en çok etkilenenlerin başında geliyor. Sanata zor zamanlarda herkesin ihtiyacı var fakat öncelikle çevremizi ve kendimizi korumak için mümkün oldukça evlerimizde kalmalıyız. Kurallara uymalıyız’ dedi