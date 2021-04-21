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21 Nis 2021 - 17:11- Asayiş G: 21 Nis 2021 - 17:12

Sahte 100 TL'leri piyasaya süren 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 28 adet sahte 100 TL ile yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Edinilen bilgiye göre,  Kocaeli'de piyasaya sahte para süren şahıslar olduğu ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen 3 şahıs, İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 28 adet sahte 100 TL ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
# Kocaeli, İzmit

21 Nis 2021 - 17:11 - Asayiş

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