"Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması sonuçları açıklandı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Sağlık Çalışanlarına Vefa” temalı resim yarışması sonuçları açıklandı. Okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik yarışmada 20 öğrenciye ödül verildi.
6 BİN ESER GÖNDERİLDİ
Pandemiyle mücadelede en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmek ve bu zorlu süreçte bir nebze olsun motivasyonlarını arttıracağı düşüncesiyle "Sağlık Çalışanlarına Vefa” adlı resim yarışması düzenledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen “Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışmasına” 6 bine yakın resim katıldı.
20 ÖĞRENCİYE ÖDÜL
Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirme sonucu Okul öncesinde 10 öğrenci ve İlkokul’da da 10 öğrenci olmak üzere toplamda 20 öğrencinin eseri ödüle layık görüldü. Ödül alan öğrencilerin sıralamasıysa şöyle;
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.