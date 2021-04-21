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21 Nis 2021 - 17:24- Siyaset G: 21 Nis 2021 - 17:26

İYİ Parti’den ‘Sülfürik Asit’ tepkisi

  Körfez’de kurulması planlanan ve yasal izin süreci de tamamlama aşamasında olan Sülfürik Asit Üretim Tesisi ile ilgili ÇED toplantısı öncesi, İYİ Parti Kocaeli İl ve Körfez İlçe yöneticileri, bu tesisin Körfez’e ve çevreye büyük zararının dokunacağına vurgu yaptı

 
İYİ Parti Kocaeli ve Körfez İlçe Teşkilatı, ilçe binasında ‘Sülfürik Asit Üretim Tesisi’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli ve Büyükşehir Meclis Üyesi Fevzi Canbaz katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan İlçe Başkanı Sürüm, “Körfez’de böyle bir sülfürik asit tesisinin yapılmasına ve buna müsaade edilmesine şiddetle karşıyız. Böyle bir tehlikeli tesis neden ilçemizde yapılıyor, bunu anlayamıyoruz. Buna neden ve nasıl izin verildi?” dedi.

“KÜKÜRT HEPİMİZİ ZEHİRLER”

Sürüm’ün ardından konuşan İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli ise, “Sülfürik asit tesisleri ile ilgili ÇED toplantısı var. Bu tesislerin çevre açısından tehlikeli olduğu ortada. Sermaye bunun tersini anlatır. Sermaye sahiplerinin zararlı değil diyerek övgüyle sözünü ettikleri kükürt atmosfere salındığında en az bir hafta 10 gün askıda kalır. Atmosferde suyla buluştuğunda asit yağmuru olarak yeryüzüne ulaşır. Böylece hepimizi zehirler. Yapılmak istenen tesisin kapasitesi yıllık 200 bin ton civarında. Sülfürik asit tesisleri dünyada yatırım anlamında maliyeti en az ama karı en fazla olan tesislerdir. Bizler bunun karşısındayız” dedi.

“KANSER VE KİRLİLİK HAD SAFHADA”

Güner Çiçekli’nin ardından konuşan Büyükşehir Meclis Üyesi Fevzi Canbaz da, “Biz 1999 depremi yaşamış, TÜPRAŞ yangınını yaşamış, amonyak tanklarının patlamasını görmüş insanlarız. Hava kirliliği ve kanser vakaları had safhada. İYİ Parti olarak sanayiye ve sanayiciye karşı değiliz. Fakat bu tesisin yapılacağı yer burası değildir. Yasal olarak da yapılması mümkün  değil. Bu gibi tesislerin devlet tarafından ayrılmış özel bölgeleri vardır. O bölgelerin dışında bir yerde olmaz” şeklinde konuştu. 

# Kocaeli, Büyükşehir, Körfez

21 Nis 2021 - 17:24 - Siyaset

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