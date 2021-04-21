İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi

Olay, Başiskele'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait bir iş makinesinden mazot çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yakıt hırsızlığı yaptığı belirlenen K.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö'ye ev hapsi cezası verildi.