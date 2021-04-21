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21 Nis 2021 - 20:22- Gündem G: 21 Nis 2021 - 20:24

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! Yine rekor kırdı

Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayısı bir rekor daha kırarak düne göre arttı. 21 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2932'si semptomatik olmak üzere 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591'e yükseldi. Vefat sayısı 362 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 213 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2932'si semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 362 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 213 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 398 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜNKÜ VEFAT SAYISI DA REKOR KIRMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken, 2895'i semptomatik olmak üzere 61 bin 28 yeni vaka tespit edilmişti.
# koronavirüs

21 Nis 2021 - 20:22 - Gündem

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