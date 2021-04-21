İzmit'te yaşayan bir vatandaş, 4 yaşındaki kızının polislerden korktuğunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirerek, bu korkusunu yenebilmesi için polisler tarafından ziyaret edilmesini talep etti. Bu talebe kayıtsız kalmayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirlerine riayet ederek aileyi ziyaret etti. Korkusundan annesinin kucağından inmeye çekinen minik kıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuk polis üniforması, şapka, çubuklu bayrak, boyama kitabı ve benzeri hediyeler veren ekipler, polis üniformasını giyen çocuğu daha sonra ekip motosikletine bindirdi. Küçük kızın güzel bir vakit geçirmesini sağlayan ekipler, daha sonra minik kız ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
21 Nis 2021 - 20:24- Asayiş Güncelleme: 21 Nis 2021 - 20:27
4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler
İzmit'te 4 yaşındaki çocuğun polis korkusunu yenmesini için polisler seferber oldu. Minik kızı ziyaret ederek hediyeler veren polisler, korkusunu yenebilmesi için üniforma giydirerek motosikletlerinde gezdirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.