4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler

İzmit'te yaşayan bir vatandaş, 4 yaşındaki kızının polislerden korktuğunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirerek, bu korkusunu yenebilmesi için polisler tarafından ziyaret edilmesini talep etti. Bu talebe kayıtsız kalmayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirlerine riayet ederek aileyi ziyaret etti. Korkusundan annesinin kucağından inmeye çekinen minik kıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuk polis üniforması, şapka, çubuklu bayrak, boyama kitabı ve benzeri hediyeler veren ekipler, polis üniformasını giyen çocuğu daha sonra ekip motosikletine bindirdi. Küçük kızın güzel bir vakit geçirmesini sağlayan ekipler, daha sonra minik kız ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.