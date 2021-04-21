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21 Nis 2021 - 20:24- Asayiş G: 21 Nis 2021 - 20:27

4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler

 İzmit'te 4 yaşındaki çocuğun polis korkusunu yenmesini için polisler seferber oldu. Minik kızı ziyaret ederek hediyeler veren polisler, korkusunu yenebilmesi için üniforma giydirerek motosikletlerinde gezdirdi.

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İzmit'te yaşayan bir vatandaş, 4 yaşındaki kızının polislerden korktuğunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirerek, bu korkusunu yenebilmesi için polisler tarafından ziyaret edilmesini talep etti. Bu talebe kayıtsız kalmayan  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirlerine riayet ederek aileyi ziyaret etti. Korkusundan annesinin kucağından inmeye çekinen minik kıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuk polis üniforması, şapka, çubuklu bayrak, boyama kitabı ve benzeri hediyeler veren ekipler, polis üniformasını giyen çocuğu daha sonra ekip motosikletine bindirdi. Küçük kızın güzel bir vakit geçirmesini sağlayan ekipler, daha sonra minik kız ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
# Kocaeli, İzmit

21 Nis 2021 - 20:24 - Asayiş

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