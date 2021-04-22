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22 Nis 2021 - 02:42- Spor G: 22 Nis 2021 - 02:43

Vedat Akbulut’a çok önemli görev!

İlimizin başarılı spor adamlarından, uzak doğu sporları ve özellikle de kickboks organizasyonları denildiği zaman akla gelen ilk isim olan Vedat Akbul...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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İlimizin başarılı spor adamlarından, uzak doğu sporları ve özellikle de kickboks organizasyonları denildiği zaman akla gelen ilk isim olan Vedat Akbulut önemli bir göreve getirildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Akbulut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel tarafından Profesyonel Organizasyon Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Düzenlediği kickboks organizasyonları ile adından söz ettiren Vedat Akbulut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üstlendiği bu görevi en iyi şekilde yapacağına inandığını belirtti ve kendisini bu göreve layık gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel’e teşekkür etti. Akbulut kısa bir süre önce İzmit’te Akbulut Fight Arena’yı başarılı bir organize ederek adından hayli söz ettirmişti.
# İzmit

22 Nis 2021 - 02:42 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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