Kızlar Konak’a ikinci yarıda teslim oldu! 0-2

Turkcell Kadınlar Futbol 1. Ligi D Grubu’nda mücadele eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ikinci maçında ligin şampiyonluk adayı takımlarından Konak Belediyespor ile karşılaştı. Rakibi ile başa baş bir mücadele ortaya koyan yeşil siyahlılar ikinci yarıda Seval’in gollerine engel olamadı ve mücadeleyi 2-0 kaybederek gruptan çıkma şansını yitirdi.

ERVA ZORU BAŞARDI

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar maç ile ilgili şu şekilde konuştu: İlk oynadığımız Ereğli karşılaşmasına oranla daha tempolu ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydik. İlk yarıda Erva ile çok iki çok net gol kaçırdık. Karşı karşıya kalınan pozisyonlardan birisini değerlendirebilseydik soyunma odasına önde girebilirdik.

HİÇ BİR SIKINTIMIZ YOK

İkinci yarıda da rakibimizi tuttuk ancak 65 ve 75. dakikalarda Seval ile uzaktan çekilen şutların ardından iki gol yedik. Kalan sürede çabamız gol bulmaya yetmedi. Üçüncü maçımızı 4 puanlı Kayseri Gençlerbirliği ile oynayacağız. Bu maçın ardından akşam otelde kalıp nasip olursa da pazar sabahı Kocaeli’ye döneceğiz. Buradaki ortam ve atmosfer çok güzel. Otelin dışına kimseyi çıkarmıyorlar. Her takımdan 1-2 kişinin izni var. İzole olmuş durumdayız ve her şey çok iyi gidiyor.

İLGİ ODAĞIYIZ

Özellikle genç sporcularımız burada deneyim kazandı. 2004-2005’li çocuklarımızı oynatıyoruz ve inanın herkesin gözü üzerimizde. Çünkü sadece kendi yetiştirdiği sporcularla ligde var olan bizden başka ikinci bir takım yok. En az Beşiktaş ve ALG kadar ilgi odağıyız. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Dahası buradaki birçok takımda eski sporcularımız var. Bol bol zaman geçiriyoruz. Bizim işimiz en başından beri belli. Bu şehrin kızları ile başarılı olmaya çalışacağız. Bizlere destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a ve sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.